Funerali Alain Delon sabato in forma privata nella sua tenuta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Idisi svolgeranno24 agostosua proprietà. Lo hanno riferito i media francesi, come Bfmtv. L'attore scomparso domenica scorsa, che non avrebbe voluto una cerimonia pubblica in suo onore, sarà sepolto intorno alle 17 insieme ai suoi 35 cani in una cappella che lui stesso ha costruito una ventina di anni fa vicino alla suaa Douchy, dove ha vissuto per 50 anni. Monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di Gap che conosceva, credente "da molto tempo", celebrerà iche si terranno inristretta alla presenza dei tre figli Anthony, Anouchka e-Fabien e di una quarantina di persone.