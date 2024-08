Due volti del potere | da Silla a Cosimo I e il destino di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da: i due Neroni diCorreva il lontano 82 a.C., quando Mario tolse il comando della spedizione dicontro Mitridate, re del Ponto., appartenente a un’antica famiglia patrizia romana ormai decaduta, fu nominato console per le sue capacità di condottiero e si accingeva a invadere, in Anatolia, il regno di Mitridate VI. Quest’ultimo era un discendente dei re del Ponto, sovrani che, per non essere avvelenati, assumevano piccole dosi di veleno per diventare immuni. Per i Romani furono necessarie tre guerre per annientare questo potente regno. Gaio Mario, un homo novus senza origini nobili (forse adottato), intraprese la carriera militare e, una volta divenuto console, riuscì a sconfiggere i Teutoni e i Cimbri (tribù germaniche) con il suo esercito.