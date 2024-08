Alvaro Morata sui social dopo la separazione da Alice Campello | La peggior crisi esistenziale della mia vita

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024)suiladatorna suilada: il calciatore del Milan ha condiviso tra le stories del suo profilo Instagram una poesia dal titolo Resilienza che a molti è apparso come un vero e proprio sfogo. “Resilienza. Sono sopravvissuto alladelle mia– recita il testopoesia – Sono stato nel mezzodepressione, dell’ansia e lei era lì, tra le notti interminabili e i giorni angoscianti, pieno di domande senza risposte, paure e insicurezze, domandando al cielo perché mi stesse accadendo tutto questo. Io ero proprio lì quando a un certo punto ho capito: ho capito che se sono sopravvissuto a tutto questo, posso fare qualsiasi cosa. Non c’è nulla che non possa accettare o superare”.