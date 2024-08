Transizione digitale delle imprese in Italia manca il personale specializzato | le figure più richieste

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) In, così come in gran parte del mondo, si sente parlare molto spesso di, anche se questo fenomeno si scontra con alcune difficoltà strutturali, come, ad esempio, lanza di. A lanciare l’allarme in tal senso è stata Confartigianato che ha stimato la necessitàne di ben 699mila lavoratori con competenze digitali avanzate 4.0, più della metà dei quali sono di difficile rintracciabilità (il 51,8 per cento). All’appellono dunque 362milaprofessionali specializzate., leDall’analisi offerta da Confartigianato nella sua ultima rilevazione, emerge l’assenza di specificheche faciliterebbero il processo di