Roma Arrestato 32enne georgiano per furti in appartamento

(Di martedì 20 agosto 2024) Cronaca di, arresto, Polizia di Stato, Tuscolano, Lazio, Georgia – Operazione della Polizia di Stato nella zona Tuscolano-Parco degli Acquedotti porta all’arresto di une di un suo connazionale. La Polizia di Stato dihaun, gravemente indiziato di tentato furto in, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare inelle abitazioni, intensificata durante il periodo di Ferragosto. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile nella zona Tuscolano-Parco degli Acquedotti, ha portato anche all’arresto di un 39enne, anch’egli di origine georgiana, per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale. L’arresto è avvenuto grazie alla collaborazione tra i condomini di via Lucio Papirio e la Polizia di Stato.