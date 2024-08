Omicidio di Sharon convocati in caserma anche i genitori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Bergamo. Proseguono gli interrogatori dei familiari diVerzeni, la 33enne di Terno d’Isola uccisa a coltellate per strada tre settimane fa. Dopo il fratello Christopher e la sorella Melody con il marito Stefano, ascoltati lunedì per quasi sei ore e che hanno fornito informazioni ritenute utili da chi indaga, martedì appuntamento con iBruno e Mariateresa. I due sono arrivati al comando provinciale di via Delle Valli intorno alle 14.40, senza l’avvocato di famiglia Luigi Scudieri, per essere ascoltati come persone informate sui fatti. L’obiettivo dei carabinieri del nucleo investigativo e dei colleghi del Ros, è quello di fare luce su ogni minimo aspetto della vita della giovane donna.