Morta la donna più vecchia del mondo Ricordava tutto ed era mentalmente lucida

(Di martedì 20 agosto 2024) Era nata nel 1907, e nel corso della sua lunga vita ha attraversato eventi storici e personali di ogni genere. Secondo la testimonianza della scienziata Manel Esteller, rilasciata all’emittente spagnola ABC nel Novembre 2023, aveva “una testa completamentenonostante la sua età” e“con impressionante chiarezza eventi di quando aveva solo 4 anni”. In più, non presentava “nessuna malattia cardiovascolare comune negli anziani”. Marya Branyas Morena se n’è andata all’età di 117 anni, come ha annunciato la sua famiglia: “E’ andata come voleva, nel sonno, in pace e senza dolore”. Quattro giorni prima del decesso, Marya aveva affermato che “la morte mi troverà logorata dall’aver vissuto così tanto, ma voglio incontrarla con un sorriso, mi sento libera e soddisfatta“.