L’ultimo saluto a Lorys La mamma del ragazzo | | Ho perso cuore e anima Difficile vivere senza te

(Di martedì 20 agosto 2024) "Mio dolce bambino, il tuo vuoto nessuno lo potrà riempire, hoil mioe la mia. Continuaredi te sarà". Sono le parole diRaffaella per il figlioBellapianta, il diciannovenne di Busto Arsizio scomparso una settimana fa in un incidente stradale durante una vacanza con gli amici a Torre Santa Sabina, in provincia di Brindisi. A leggere il messaggio della madre, al termine del rito funebre che si è svolto ieri mattina, è stato tra le lacrime il fratello maggiore di, Andrea. Al suo fianco gli altri fratelli, Elena e Devis. "Eri sempre pronto ad aiutare tutti, a strappare un sorriso. Io tuae i tuoi fratelli ci faremo forza adi te. Ricordati di noi". Parole toccanti, lette con grande emozione, cui è seguito un applauso che ha rotto il silenzio e le lacrime che hanno riempito la chiesa del Redentore.