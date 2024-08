Il Napoli e le richieste di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildeve accelerare sulle strade del mercato, in uscita ed in entrata. Antonio, secondo Tuttosport, avrebbe chiesto tre acquisti oltre David Neres. Il Corriere dello Sport si focalizza su Alessio Zerbin. Il Monza vorrebbe il ritorno del terzino sinistro in Brianza., lediCosì Tuttosport: “Tre colpi dopo David Neres, è questa la richiesta di Antonioa De Laurentiis per migliorare la rosa del. Un centravanti (Lukaku) e due centrocampisti (Gilmour, McTominay o in alternativa Keita). Bisogna ricostruire tutto, servono facce nuove ed anime predisposte al sacrificio. Con i calciatori attualmente in organico si è capito che sarebbe impossibile modificare il trend dei risultati pessimi della scorsa stagione.