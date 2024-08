Il lungo addio di Biden alla Casa Bianca | We love you Joe

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) «Weyou Joe»: questo è lo slogan con cui le migliaia di democratici che si sono riuniti allo United Center di Chicago si sono stretti intorno al presidente degli Stati Uniti nella notte del suocorsa per la. E probabilmente anchepolitica dopo una militanza lunga mezzo secolo.chiude la prima giornata della convention che incoronerà Kamala Harris. Che è intervenuta a sorpresa prima di Hillary Clinton e dopo Alexandria Ocasio-Cortez. Prima di lui la first lady Jill ha ricordato le ore drammatiche prima della decisione di ritirarsi. Lui è apparso commosso e si è asciugato le lacrime. L’attacco a Trump «Non c’è posto negli Stati Uniti per la violenza politica. La democrazia ha prevalso e adesso deve essere mantenuta», ha dichiarato attaccando il suo rivale Donald Trump in un discorso di 40 minuti.