Herons adesso si suda | Ecco come lavoriamo

(Di martedì 20 agosto 2024) Esauriti i convenevoli tipici del raduno e del primissimo giorno di preparazione per la FaboMontecatini il programma di lavoro che caratterizza la preparazione è entrato ufficialmente nel vivo. Preziosissimo in questa fasesempre è il lavoro dei preparatori atletici, professionisti silenziosi che solitamente operano nell’ombra ma che nel periodo di pre-season si ergono a protagonisti assoluti. "Definire il nostro ruolo solo per quel che si fa nelle prime sei settimane di un’annata sportiva è un approccio un po’ riduttivo, in realtà noia stretto contatto con gli atleti per tutto il campionato - precisa Alessandro Miotti, preparatore atletico degli "aironi" e fedelissimo di coach Federico Barsotti fin dai tempi di San Miniato -.