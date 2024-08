Entra in ospedale per un ascesso Stefano muore pochi giorni dopo a soli 47 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024)D’Abrosca, 47, è deceduto in circostanze tragicheun intervento che sembrava di routine. L’uomo, residente a Mestre e di professione camionista, si era recato all’di Cittadella per rimuovere unalla gola. L’operazione, avvenuta il 5 agosto, è stata descritta come urgente a causa di un’infezione causata da un batterio raro, che rischiava di compromettere le vie respiratorie. Nonostante l’apparente successo dell’intervento, il 15 agosto D’Abrosca è morto improvvisamente a causa di un’emorragia. Un decorso post-operatorio apparentemente tranquillo D’Abrosca era stato dimesso dall’il 10 agosto, rassicurato dai medici e contento di aver superato il rischio di un’infezione più grave. Tuttavia, solo cinque, durante il Ferragosto, l’uomo è svenuto improvvisamente e ha iniziato a perdere sangue dal naso.