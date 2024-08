Conte è vittima dei propri successi a Napoli sta gestendo una situazione frustrante The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo la partita contro il Verona persa 3-0, Antonioha messo in discussione la mentalità con cui sono scesi in campo i giocatori del. Non solo. Il tecnico non ha ricevuto tutti i rinforzi che ritiene necessari dal mercato e, per un “manager” come lui, è stato. Ilè fermo sul mercato eè frustrato,delo successo Theanalizza ladegli azzurri dalla presentazione dial Palazzo Reale ad oggi: Seduto accanto aletario delAurelio De Laurentiis alla sua presentazione come nuovo allenatore,aveva messo in chiaro la sua posizione con una sua affermazione tipica: «Il presidente lo sa molto bene. Voglio avere voce in capitolo. E forse questo potrebbe essere la causa di qualche fastidio».