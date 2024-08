A Ladispoli la Jet Ski Therapy | una giornata dedicata alla disabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto- Tutto pronto ormaiai nostri ragazzi speciali che sfrecceranno su una moto d’acqua da 300cv a tutta velocità insieme al 7 volte Campione del Mondo Fabio Incorvaia. Il progetto è nato diversi anni fa con l’obiettivo di far provare a questi splendidi ragazzi emozioni uniche, una scarica di adrenalina pazzesca che renderà questaindimenticabile: 24 e 25 agosto, nella spiaggia libera di Torre Flavia si svolgerà quindi la Jet Ski. Per i partecipanti sarà possibile accedere all’arenile passando per l’ingresso del Gotha Beach, per poi avere un parcheggio riservato al rimessaggio Bitti, proprio lì a fianco, con tanto di navetta che riporterà gli accompagnatori sulla spiaggia libera della “torretta”.