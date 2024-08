7 indizi inequivocabili | Scopri se sei oggetto di attrazione fisica!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 agosto 2024) 7se seidi! Hai mai avuto quel brivido lungo la schiena quando incontri lo sguardo di una persona e ti chiedi se c'è qualcosa di più? Segui questi piccoli accorgimenti perre se c'è vero interesse o se il tuo cuoricino sta battendo a vuoto. Capita a tutti di trovarsi davanti a quella persona che ci fa battere il cuore più forte e continuare a chiedersi: "Ma sarà la stessa cosa per lei/lui?". Le parole possono essere ambigue e fuorvianti, ma il corpo non mente. Come difatti saper riconoscere quelli che sono i segnali nascosti, quei messaggi cifrati che il nostro corpo involontariamente invia quando c'è? Non c'è niente di peggio dell'essere in bilico fra incertezza e speranza, specie quando il pensiero di fare il primo passo ci fa battere il cuore come un tamburo.