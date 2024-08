Turisti derubati al bancone del bar Presi ladri di carte di credito e borse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Andavano a caccia di prede da derubare nei bar tra le zone della stazione Centrale e di Porta Nuova. Ma i malviventi non si sono accorti che a poca distanza c’erano poliziotti che li osservavano, senza perdersi nessuna mossa. E per i due, un cubano di 56 anni e un peruviano di 23, che si sono impossessati prima didie poi di una borsa, sono scattate le manette per tentato furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Sono le 10 di martedì 13 agosto quando gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile, impegnati a perlustrare le zone frequentate dai, in particolare dove si concentrano hotel vicino a stazioni e aeroporti, notano due uomini in via Gustavo Fara, tra la Centrale e Repubblica. I due si guardano attorno e si scambiano cenni d’intesa.