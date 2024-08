Tragedia a Cucigliana | ciclista travolto e ucciso da un pullman

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024), Vicopisano – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 19 agosto, sulla via Orsini a, una frazione di Vicopisano, in provincia di Pisa. Undi 38 anni è rimasto tragicamente schiacciato dalle ruote di un, perdendo la vita sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, giunti con un’ambulanza proveniente da Cascina, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al loro arrivo, i sanitari e il medico hanno potuto solo constatare il decesso. La polizia giudiziaria ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. L’incidente ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, che attende con apprensione ulteriori dettagli su quanto accaduto.