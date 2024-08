Non bevete caffè o tè caldo in aereo e non prendete ghiaccio I vestiti? Niente tuta e felpa con cappuccio ecco perché | i trucchi dell’ex assistente di volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) I viaggi insono sempre stati il modo più rapido e tranquillo per raggiungere qualsiasi città del mondo. Ma, spesso, tra ritardi, bagagli persi e ore di fila, quello tra i cieli può risultare stressante. A rivelare tutti i retroscena dei viaggi inè un’exdi, Elizabeth, che sui social si fa chiamare @flywithlizzy. “Non bereo tè: la pentola d’acqua non viene mai sostituita e ci può crescere la muffa. Limitati all’acqua – consiglia Elizabeth -. Ilinpuò essere contaminato con i batteri. Viene a contatto con superfici non igieniche, tra cui il lavandino del bagno. E il mestolo non viene mai pulito!”. Oltre a cosa va assolutamente evitato, Elizabeth spiega ai suoi follower anche qualche trucco per farsi volere bene dal personale di bordo. “Se vuoi un trattamento speciale da parte degli assistenti, assicurati di vestirti bene.