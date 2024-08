Mercoledì Stagione 2 | stato di rilascio personaggi confermati trama e altro ancora

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel corso del 2024 si sono diffusi online una serie di interessanti aggiornamenti sulla secondadi, che ne preannunciano l’uscita su Netflix. La serie è stata rinnovata per la secondanel gennaio 2023, due mesi dopo il debutto sul canale di streaming nel novembre 2022. Jenna Ortega, che interpreta ilo della Famiglia Addams, ha confermato a Glamour nell’aprile 2023 che sono iniziate le conversazioni per “sviluppare nuove trame” per la seconda: “Niente vacanze o cose del genere. Stiamo iniziando a preparare la secondadi, il che èemozionante. Sviluppare nuove trame e vedere dove stanno andando i. Iniziare queste conversazioni èmolto, molto divertente. Penso che sarà più grande e migliore, il che è fantastico”.