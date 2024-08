Ladro si lancia dal balcone durante un furto a Roma ferito e arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cronaca di, Medaglia d’Oro, Lazio, carabinieri, arresto, tentata fuga – Tentativo di fuga disperato in via Ugo De Carolis, un uomo si frattura le gambe e viene. Nella notte del 19 agosto, un tentatoin appartamento asi è concluso con una rocambolesca fuga e l’arresto di uno dei malviventi. Alle ore 3:00, in via Ugo De Carolis, nel quartiere Medaglia d’Oro, i Carabinieri sono intervenuti per sventare unin corso. Uno dei ladri, colto sul fatto, ha tentato una fuga disperatandosi daldel secondo piano, ma l’atterraggio gli è costato la frattura di entrambe le gambe. Mentre il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce, l’uomo, cittadino straniero proveniente da un Paese dell’Europa dell’Est, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove è ora piantonato dai carabinieri.