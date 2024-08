La Juve di Motta sorprende tutti e manda un segnale al campionato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Thiagolasciando fuori dalla formazione iniziale sia il capitano Danilo che il nuovo acquisto Douglas Luiz, che fa il suo ingresso solo a 12 minuti dal termine. Al loro posto, schiera il giovane belga Mbangula, proveniente dalla Next Gen dellantus, il quale ripaga subito la fiducia con il gol del vantaggio. Leggi anche: Jannik Sinner trionfa su Zverev e vola in finale a Cincinnati: prima volta per un italiano L’attaccante segna l’1-0 con un preciso tiro a giro rasoterra, sfruttando una bella azione personale, partendo da sinistra e convergendo verso destra. Poco prima dell’intervallo, il raddoppio arriva grazie a Weah, su assist di Yildiz. Al ritorno in campo, Weah, ancora non al meglio fisicamente, lascia spazio al giovane Savona. Vlahovic è tra i più attivi, colpendo due pali e vedendosi annullare un gol per fuorigioco.