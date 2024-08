La convention democratica Sorrisi e bandiere per Harris Più welfare e meno tasse La nuova America di Kamala

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Chicago, 20 agosto 2025 – È già pronta sulle bancarelle. Costa 100 dollari la nuovissima borsa con la faccia scura e sorridente disu tela plasticata. Anita ne ha già vendute 5 e sono solo le dieci di mattina. Lache è iniziata nella notte col grande tributo e l’addio a Joe Biden, sta trasmettendo un senso di gioia ed entusiasmo che un mese fa nessuno riteneva più possibile se Biden fosse rimasto in corsa. Ma il sacrificio politico del presidente (sicuramente non del tutto spontaneo), sembra aver rilanciato il partito e messo le condizioni per rivincere la Casa Bianca a novembre con la torcia passata nelle mani della prima donna presidente e di colore della storiana.