Knives Out 3 le riprese del film Netflix sono già finite | Il tempo è volato

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con un post sul suo profilo Twitter, Rian Johnson ha annunciato, dopo solo un paio di mesi dall’inizio della produzione, la fine delledi Wake Up, Dead Man, terzo capitolo della saga diOut, con al centro le indagini del peculiare detective francofono Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Sulla trama del, in uscita nel 2025 e composto da un cast stellare, non si hanno ancora molte notizie, ma nascosto tra le righe del post potrebbe celarsi un indizio, nello specifico la fotografia di un cartello : “Prestare attenzione alle tombe”, probabilmente apposto all’interno di un cimitero Aaaand that’s a wrap on Wake Up Dead Man. Went so fast! Best crew, incredible cast, this was a really special shoot and I cannot wait to put it together. pic.twitter.