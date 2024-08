Juventus-Como 3-0 è buona la prima di Thiago Motta in bianconero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Torino, 19 agosto 2024 - Ladisupera a pieni voti il primo test stagionale. I bianconeri hanno vinto e convinto contro unpoco intraprendente e dalle idee appannate. In questo esordio in Serie A, la Vecchia Signora ha mostrato i primi sprazzi di gioco dettati dal suo nuovo allenatore, che sono stati più che sufficienti per battere i lariani con il punteggio di 3-0. Ai piemontesi è bastato giocare i primi quarantacinque minuti a massima velocità per realizzare i gol che hanno indirizzato il match. Ad aprire la sfida è stato il giovane Samuel Mbangula, lanciato a sorpresa dal primo minuto, seguito a ruota da Weah. Nella ripresa timbra il cartellino anche Cambiaso, durante il primo minuto di recupero, a poche battute dalla fine della gara. Le formazioni titolariregala qualche sorpresa nel suo primo undici titolare da allenatore della