Incassi cinema Alien | Romulus balza in testa con 1 2 milioni

(Di lunedì 19 agosto 2024)inalla classifica Cinetel in un weekend in cui a livello complessivo il box office italiano ha messo a segno 3.338.988 euro in rialzo del 19% sul fine settimana precedente e con un +12.3% sullo stesso periodo del 2023. Il settimo capitolo del franchise diha infatti ottenuto il primo posto con quasi 903mila euro e una media di 3.283 in 275 sale con un complessivo di 1 milione 196mila in 5 giorni. A un passo dal superare i 16complessivi - ora è a 15.960.390 euro - Deadpool & Wolverine che si piazza al secondo posto con un calo del 24% dopo un mese di programmazione. Il 34/o film del Marveltic Universe, nonché sequel di Deadpool 2, nel fine settimana ha messo in cascina più di 886mila con una media di 3.346 in 265