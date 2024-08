Fiorella Mannoia fa tappa all’Arena Virgilio di Gaeta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la straordinaria anteprima di “Sinfonica – Live con orchestra” con il doppio evento speciale tra le secolari mura delle Terme di Caracalla, il tour estivo difamercoledì 21 agostodi, alle ore 21. Accompagnata per la prima volta live da un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, l’artista romana ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e, per proporre la massima varietà di espressione, riarrangiati da prestigiosi maestri: Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso.