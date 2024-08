Conad ritiro finito | Ci sono ottime basi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è concluso il quintodellasul nostro appennino. La formazione cittadina ha salutato le montagne per ritornare in pianura e da oggi si ritroverà in palestra per continuare l’avvicinamento al campionato di Serie A2 (debutto il 6 ottobre nella trasferta friulana di Prata di Pordenone contro la Tinet Gori Wines). "Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti salendo a Felina e a Castelnovo Monti", spiega coach Fabio Fanuli. "Anzitutto il discorso di riattivazione fisica e di un ricondizionamento dopo il periodo di off season, poi importante è stato l’aspetto della formazione del gruppo dal lato più umano e questo ci serve molto per darci un back e mettere leper la formazione di un gruppo.