Colombia Harry e Meghan in visita al villaggio degli schiavi fuggitivi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il principee sua mogliehannoto una città nel nord della, come parte del loro primo viaggio nel Paese sudamericano. La coppia hato San Basilio de Palenque, una città di circa 3.500 abitanti, a sud della città turistica di Cartagena, fondata nel XVII secolo daerano accompagnati da Francia Márquez, attivista per i diritti umani e prima vicepresidente nera della. Márquez ha affermato che mostrerà al principe e alla duchessa la ricchezza culturale dellae il lavoro che il governono sta svolgendo per combattere le disuguaglianze in un Paese in cui il 33% della popolazione vive in povertà. La coppia visiterà anche Cali, una delle città più importanti del Pacificono, dove parteciperà a un forum su "Donne afro e potere".