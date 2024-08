Ascoli un anno senza Carletto | Ci manca tantissimo il premio Mazzone a Ranieri e Guardiola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – E’ già passato une sembra davvero volato da quel 19 agosto 2023 quando la città disi svegliò con la tristissima notizia della scomparsa di mister. Se ne è andato all’età di 86 anni dopo aver scritto le più belle pagine del calcio italiano contribuendo a comporre quelle indimenticabili della storia ultracentenaria dell’Calcio. Proprio alla guida dell’nei primi anni Settanta aveva iniziato a scrivere le pagine più importanti della sua carriera da tecnico, dopo esserne stato difensore e capitano, portando il Picchio prima in B e poi in Serie A. Dopo aver guidato la Fiorentina e il Catanzaro era tornato all’tenendola nel massimo campionato per cinque anni compreso uno storico sesto posto nel 1981-82.