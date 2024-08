Valdagno Pensionata muore a causa di una caduta mentre cercava di scavalcare il cancello di casa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 18 agosto 2024) Unaottantenne è deceduta a seguito di unadiildiin una contrada che sovrasta la frazione di Maglio di Sopra di(Vicenza). Ladi 80 anni domenica mattina era uscita per raggiungere laattigua dei parenti. A chiamare i soccorsi è stata una dirimpettaia che passava davanti al luogo della tragedia in contrada Croce di Santa Maria. L’anziana era a terra priva di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco. Ledi 80 anni sarebbe uscita per una commissione raggiungendo ladei parenti vicini senza portare l’aprielettrico che, nel, si è chiuso. L’anziana, al rientro, ha così pensato dima nel farlo èa terra, ferendosi mortalmente.