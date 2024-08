Sopravvissuta alle sevizie la micia Aisha è guarita | Ora cerca una casa e l’amore di una famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Novate Milanese (Milano) – Le associazioni amiche degli animali sul territorio sono sempre attive ed efficienti. E se a Novate Nidia Odvper la gatta(nella foto), a Bollate Leidaa già prepara il calendario del 2025. La gattina è stata trovata in una colonia felina di Nidia, in gravi condizioni. Sul dorso bruciature di sigarette, una zampa ferita e i segni di tante sofferenze. È stata portata subito dal veterinario. La situazione della zampa in particolare era molto grave e le cure sono state molte e complesse, ma ora fortunatamente si è ripresa. “ora sta bene. È una gatta dolce, ama le coccole e non vediamo l’ora di trovarle una. Le adozioni sono su Milano e dintorni, non staffette. La affidiamo con visita preaffido, per verificare che chi vuole adottarla abbia i balconi con reti di sicurezza fino in alto.