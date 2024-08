Motocicliste centrate in Emilia cinque feriti | in gravi condizioni 64enne di Vimercate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024)(Monza), 18 agosto 2024 –persone ferite - due in modo molto grave - sul tratto di Autosole tra Modena e Reggio, nei pressi di Gazzata, al confine tra Rubiera, Reggio e San Martino in Rio. Fra loro anche una donna didi 64 anni. L’incidente è accaduto ieri verso le 15.30 al chilometro 148 nord. Secondo una prima ricostruzione un’auto avrebbe investito la moto di due centauri che stavano riparandosi sotto un cavalcavia per indossare gli indumenti antipioggia per poi proseguire il viaggio, in un momento in cui la zona era interessata da un breve temporale. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso di Parma e un’ambulanza con infermiere da Modena.