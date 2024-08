Lecce Gotti | Contro l’Atalanta voglio una squadra coraggiosa ma ordinata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Con un Via del Mare sold out a dare il benvenuto al, domani sera inizia la terza stagione consecutiva in Serie A per i salentini: di frontedi Gasperini, reduce dall’impegno europeoil Real Madrid. Luca, tecnico dei giallorossi, parla del percorso di avvicinamento al campionato: “Utilizziamo quanto fatto sinora dove si è visto sempre unpiuttosto coraggioso, fin troppo in alcune occasioni e punito per il troppo coraggio e la troppa aggressività. Ammetto che siamo stati disordinati nelle misure in qualche gara ma la mia idea è quella di mantenere le caratteristiche positive di coraggio e libertà mentale per fare qualcosa in più, cercando di dare equilibri e sicurezze maggiori: è necessario tenere gli aspetti positivi e limitare quelli che possono essere penalizzanti”, esordisce il tecnico nella conferenza della vigilia.