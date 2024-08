Equitazione Lorenzo De Luca 33 nella tappa del Champions Tour a Londra Vince Harry Charles

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Si disputa a, in Gran Bretagna, la dodicesimadelle quindici in calendario del Globaldel salto ostacoli dell’: l’unico binomio azzurro qualificato,desu Curcuma Il Palazzetto, chiude 33° con 16 penalità in 76.16 sul percorso base. Sette i netti nel tempo sul percorso base, dei quali quattro vengono replicati al jump-off: la vittoria va al padrone di casa britannicosu Sherlock in 36.68, che brucia il tedesco Christian Kukuk su Just Be Gentle, secondo in 36.92. Terzo posto per il belga Pieter Devos su Toupie de la Roque in 38.64, infine resta ai piedi del podio il canadese Kyle Timm su Casino Calvin, quarto in 39.78.