Auto elettriche | calano le vendite in Europa sprint della Cina

(Di domenica 18 agosto 2024) Mentre ini veicoli elettrici ristagnano, rappresentando solo il 20,5 per cento delle vetture vendute a giugno, in calo rispetto all’anno scorso, inla loro vendita decolla insieme a quella dei veicoli ibridi plug-in. A luglio la loro quota di mercato supera il 50 per cento, rispetto al 36 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso. A differenza dei produttori europei, molti produttori cinesi sono nati contemporaneamente all’elettrica. “Per loro, lenon sono una palla al piede che deve essere trasta per motivi normativi”, ma “il frutto di un intero arsenale di misure messe in atto dal governo cinese”, spiega Tommaso Pardi, ricercatore del Cnrs, Centro nazionale di ricerca scientifica.