Atp Cincinnati oggi Sinner-Zverev | semifinale orario e diretta tv

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo18 agosto 2024 contro Alexnelladell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, sfida in tedesco – nel match intv e streaming non prima delle 21 – per un posto in finale nel torneo dell’Ohio, tappa di avvicinamento all’US Open.è reduce dalla vittoria in rimonta nei quarti di finale contro il russo Andrei Rublev. Ancheha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro lo statunitense Ben Shelton.si affrontano per la sesta volta in carriera. Il tedesco si è imposto nelle ultime 4 occasioni, mentre l’azzurro ha avuto la meglio solo nel primo confronto.ha vinto nel 2020 la sfida giocata negli ottavi di finale del Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi.