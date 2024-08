Alto Adige giovane trovato morto in Val Pusteria Carabinieri non escludono l' omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) È giallo per il ritrovamento del corpo senza vita di unnella zona di Vandoies, in Val, in. Gli inquirenti giunti sul posto sospettano una morte violenta e stanno quindi vagliando tutte le ipotesi: non è escluso anche l'. In corso gli accertamenti da parte deiche stanno controllando la zona di Terento, non distante dal luogo del ritrovamento. Stando alle prime informazioni ilera unatesino originario della zona. Il suo corpo è stato riquesta mattina nei dintorni di malga Raffaltal: verso le ore 9 sono stati allertati il soccorso alpino di Val Venosta e la Croce Bianca che a loro volta si sono recati rapidamente sul luogo del ritrovamento.