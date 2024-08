Vecchiano commemora l’ottantesimo anniversario della strage nazifascista di Filettole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 — La comunità di, mercoledì 21 Agosto, celebra lazione dell'eccidiodi via Ripafratta a, avvenuta nel 1944. LA- "Il 21 Agosto di 80 anni fa la popolazione visse l’apice dell'incontenibile furia nazista, una furia che scosse il nostro territorio in maniera drammaticamente indelebile - ha detto il sindaco Massimiliano Angori - uomini, donne e ragazzi provenienti dal pisano e dalla lucchesia, il cui numero è di 37 persone, che furono barbaramente fucilate vicino a Ripafratta e scaraventati con la più agghiacciante noncuranza in una fossa comune, senza il minimo rito funebre, né una degna sepoltura. Tra loro anche 3 parroci: Don Libero Raglianti, parroco di Val di Castello, 30 anni; Don Giuseppe Del Fiorentino, parroco di Bargecchia, anni 62; Don Angelo Unti, Parroco di Lunata, 69 anni.