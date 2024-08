Ultimate frisbee rassegna iridata under 20 a Birmingham Brillano Laffi Ghelli Giacanelli e Cecchini Rabaglia e le sorelle Pancotti firmano un bronzo mondiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Pagine di storia. Sono quelle che stanno scrivendo i giovani appassionati delle Due Torri che non possono fare a meno del. I recenti mondiali20, disputati a, nel Regno Unito, fanno registrare risultati di spessore per le nazionali italiane di categoria. Le più brave di tutte sono le ragazze, capaci di salire sul terzo gradino del podio e mettersi al collo una fantastica medaglia di. I maschietti ci vanno vicino, perché chiudono le loro fatiche al quarto posto. Un discorso a parte, invece, va fatto per la mixed, ovvero la nazionale che mette insieme sia le ragazze sia i ragazzi.