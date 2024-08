Traffico Roma del 17-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare provoca code tra l’uscita per quella per la Laurentina Inoltre code ma persulla A24 laTeramo alla barriera diEst direzionesostenuto poi lungo la Litoranea Ostia Anzio con rallentamenti nelle direzioni tra Castel Fusano e Torvaianica ancora è sospesa la circolazione dei treni sulla lineaSan Pietro Vigna Clara per l’allagamento della sede ferroviaria treni regionali quindi possono subire cancellazione Vi ricordo inoltre che la metro a per lavori in corso fino al 25 agosto il servizio tra termini e Battistini e viceversa su bus stanotte consueto prolungamento del fine settimana per le linee metro alla 1:30 orario delle ultime partenze da capolinea bene da Massimo mix che è tutto Grazie per l’attenzione dettagli di queste ed altre ...