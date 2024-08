Tennis a Cincinnati è polemica per l’errore arbitrale che ha regalato a Draper la vittoria contro Aliassime Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024) Tra pioggia ed eccessi di rabbia, al torneo didise ne stanno vedendo delle belle. Ciò che sta facendo discutere di più èche si è verificato ieri sera, durante la partita diracconta l’accaduto: La giornata di ieri alMasters 1000 ha avuto tutto. Dalle soste per pioggia, alle grandi sorprese come la sconfitta di Alcaraz, passando perti che hanno giocato fino a due partite come nel caso di Monfils e Félix Auger-. Il canadese è stato proprio coinvolto in una delle polemiche dell’anno nel suo match degli ottavi di finaleil britannico Jack, a causa di un grave errore commesso dall’arbitro Greg Allensworth. La partita era 5-7 6-4 e 5-4 a favore di, e ilta aveva servizio e 40-30 per chiudere la partita.