Rapina a 30enne tre deferiti all' autorità giudiziaria

(Di sabato 17 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 17 agosto 2024 – Lo hanno avvicinato, minacciato, fatto cadere e picchiato con pugni allo stomaco: tutto per rubargli orologio, telefono e 30 euro che aveva nel portafoglio. E’ successo in centro a Montecatini lo scorso fine settimana; vittima unitaliano,to alle 3,30 del mattino da tre giovani (di cui due minorenni) di origine tunisina, residenti tra Montecatini e Altopascio, pluripregiudicati, denunciati dalla polizia. La stessa vittima ha chiesto aiuto al 112; la Volante – grazie anche alle telecamere e a una testimonianza – ha subito individuato due dei tretori, in seguito è stato individuato anche il terzo.