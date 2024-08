Napoli Piazza Garibaldi | 25enne sorpreso con la droga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)a spacciare inGaribladi a. La Polizia lo ha notato durante una servizio di controllo del territorio Nel pomeriggio del 15 agosto, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente. A darne notizia la Questura di. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato e controllato il predetto, trovandolo in possesso di 18 stecche di hashish del peso complessivo di 56 grammi e 470 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.