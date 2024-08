Medico o autoambulanza presenti Altrimenti scatta il ko a tavolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024)alle partite,la sconfitta a(0-3) per la squadra ospitante. Dalla prossima stagione calcistica di Eccellenza si cambia: in caso di assenza di entrambi i requisiti, la partita non verrà disputata. Lo ha deciso la Lega Nazionale Dilettanti dopo la tragedia capitata ad aprile, quando Mattia Giani, calciatore di 26 anni, ha avuto un arresto cardiaco durante l’incontro del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi Bisenzio e Castelfiorentino, squadra in cui militava. Il ragazzo ha accusato un malore al 14esimo minuto del primo tempo, accasciandosi a terra, e ha perso la vita.