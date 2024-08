Malore dopo il bagno il piccolo Pasquale muore a 11 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) ISCHITELLA –Montagnaro, l’undicenne che il giorno di Ferragosto aveva accusato unmentre si trovava in mare a Ischitella, è purtroppo deceduto. Nonostante i disperati tentativi dei medici e il suo trasferimento d’urgenza presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ilnon è riuscito a sopravvivere. L’incidente si era verificato mentreera in acqua, dove improvvisamente aveva perso conoscenza. Gli operatori sanitari, intervenuti tempestivamente sulla spiaggia, erano riusciti a rianimarloben tre arresti cardiaci. Successivamente, il bambino era stato trasportato in ambulanza presso la clinica Pineta Grande e, vista la gravità della situazione, trasferito al Santobono.