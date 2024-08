Gli angeli di Milano che non dormono sempre a fianco dei senza dimora | Portiamo anche l’antizanzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)– “Cometetto voglio dirvi grazie. Perché non vi limitate a darci cibo e vestiti: ci dateaffetto e amicizia. E questo vale più di qualunque cosa”. La testimonianza è di Martino, undi 48 anni, ed è di quelle che fanno commuovere i City Angels, gli ““ volontari di strada da 30 anni, con basco blu e giubba rossa, che d’estate diventa una maglietta. Dal 1994 non si fermano mai: girano ogni notte tra gli ultimi, portando pasti e indumenti a chi vive per strada. La loro stessa preè un deterrente per malintenzionati. E offronoun tetto a chi è in cerca di un rifugio. Per esempio nella Casa di accoglienza “Elio Fiorucci“ in via Pollini 4, vicino viale Sarca. Non si fermano mai. Già. Neppure a Ferragosto: anzi, nei giorni di festa, quando diventa più facile per chi non ha nulla lasciarsi andare a pensieri tristi, è il momento di fare di più.