Dramma nel Salento Era stato morso da un ragno muore in ospedale 23enne

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora unnel. Giuseppe Russo, un giovane di 23 anni di Collepasso, è morto presso il Policlinico di Bari dopo esserecirca un mese fa da unviolino. Il, avvenuto il 15 luglio mentre lavorava in giardino, inizialmente erascambiato per una puntura di zanzara.nel, il cordoglio della sindaca Tuttavia, nei giorni seguenti, Giuseppe ha iniziato a soffrire di gonfiore e dolori intensi alla gamba destra, che lo hanno portato a cercare cure mediche, prima a Tricase, poi a Lecce, e infine a Bari. Purtroppo, dopo settimane di ricovero, è deceduto. La comunità di Collepasso è profondamente colpita da questonele la sindaca Laura Manta ha espresso il suo cordoglio alla famiglia, ricordando Giuseppe come un giovane angelo che veglierà sui suoi cari.