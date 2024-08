Controlli a Tor Bella Monaca | 2 arresti per spaccio e 4 multe per violazioni stradali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, Tor, droga, Carabinieri, Lazio,– Operazione dei Carabinieri porta all’arresto di una coppia e al sequestro di droga, oltre a numerose verifiche. Roma – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno condotto un servizio straordinario di controllo nel quartiere di Tor, mirato a contrastare il degrado e l’illegalità in una delle aree con maggiore incidenza criminale di Roma. L’operazione, parte di una strategia più ampia coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri e approvata dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato all’arresto di due persone. Gli arrestati, una coppia convivente di 20 e 38 anni, sono stati colti in flagranza di reato mentre il giovane cedeva una dose di cocaina per 20 euro.