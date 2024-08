Comune di Baronissi da lunedì le domande per il Soggiorno vacanza per Over 65

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’Amministrazione comunale diha pianificato undedicato ai cittadini65, che si terrà a Pioppi (SA) dal 15 al 22 settembre 2024. L’iniziativa coinvolgerà 50 residenti, offrendo loro un’opportunità di relax, svago e scoperta delle bellezze del Cilento. Ilprevede una settimana di pensione completa presso un hotel a 4 stelle, con servizi inclusi come il trasporto in pullman Gran Turismo, il servizio spiaggia, e due escursioni giornaliere a Castellabate e Acciaroli, oltre a una visita guidata a Palazzo Vinciprova e ai suoi musei. “Questo programma è stato pensato per assicurare un’esperienza arricchente, che permetta ai partecipanti di staccare dalla quotidianità e godere della compagnia di altri cittadini in un contesto rilassante e stimolante. Aggregazione e qualità della vita”. esordisce il Sindaco Anna Petta.