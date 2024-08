Challenger Todi Taberner supera Travaglia | è finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Carlose Santiago Rodriguez Taverna sono i finalisti della 16ª edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. Le semifinali notturne hanno regalato spettacolo nel75 organizzato da MEF Tennis Events, con due incontri terminati al terzo set e quasi cinque ore complessive di tennis. Il pubblico sul Campo Centrale del Tennis Club1971 ha visto prima Taverna battere in rimonta Cezar Cretu per 3-6 7-6(5) 6-4; poi è stata la volta di, sconfitto dall’ex numero 85 ATPper 4-6 6-4 6-2. Sabato 17 agosto sarà la giornata delle finali: il programma si aprirà con l’ultimo atto del torneo di doppio alle 18.30, prima delladi singolare prevista non prima delle 20.30.